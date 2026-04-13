Village Vanguard stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Village Vanguard hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 54,48 JPY. Im letzten Jahr hatte Village Vanguard einen Gewinn von -69,810 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Village Vanguard mit einem Umsatz von insgesamt 6,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at