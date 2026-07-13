Village Vanguard stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Village Vanguard hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,98 JPY gegenüber -393,610 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 5,80 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Village Vanguard 6,33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 78,61 JPY gegenüber -556,980 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 23,35 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 24,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at