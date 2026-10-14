Village Vanguard veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Village Vanguard hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Village Vanguard ein EPS von 21,39 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,26 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at