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14.10.2026 06:31:29
Village Vanguard veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Village Vanguard hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Village Vanguard ein EPS von 21,39 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 5,26 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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