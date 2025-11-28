Villar International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Villar International hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,54 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,69 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 89,0 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,4 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at