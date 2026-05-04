SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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04.05.2026 19:25:29
Villere St Denis Liquidates $18 Million Euronet Worldwide Stake, According to Recent SEC Filing
According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated April 30, 2026, Villere St Denis J & Co LLC sold all 244,878 shares of Euronet Worldwide (NASDAQ:EEFT)during the first quarter. The fund’s quarter-end position value in the company declined by $18.64 million, reflecting the combined effect of share sales and market price changes.Villere St Denis J & Co LLC fully exited its Euronet Worldwide position, which previously made up 1.9% of 13F assets under management; the post-sale allocation is now n/aTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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