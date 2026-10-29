Villeroy Boch gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Villeroy Boch hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Villeroy Boch in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 320,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 349,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at