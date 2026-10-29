|
29.10.2026 06:31:29
Villeroy Boch gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Villeroy Boch hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Villeroy Boch in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 320,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 349,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!