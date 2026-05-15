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15.05.2026 06:31:29
Villeroy Boch hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Villeroy Boch hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,270 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,65 Prozent auf 318,7 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 369,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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