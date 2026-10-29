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29.10.2026 06:31:29
Villeroy Boch mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Villeroy Boch hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,200 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Villeroy Boch in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 320,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 349,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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