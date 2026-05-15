Villeroy Boch veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Villeroy Boch hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 318,7 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 369,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at