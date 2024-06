Villeroy de Galhau: EZB kann über "holprige" Preisdaten hinwegsehen

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB) sollten Daten, die auf einen Anstieg der Inflation hindeuten, weniger Gewicht beimessen, da sich die Wirtschaftsprognosen in den letzten Quartalen als zuverlässiger erwiesen haben, meint der Gouverneur Banque de France, Francois Villeroy de Galhau. Die EZB hat am 6. Juni ihren Leitzins gesenkt, gab jedoch keine Hinweise darauf, wann sie diesem Schritt eine weitere Senkung der Kreditkosten folgen lassen könnte, und erklärte, sie werde ihre Entscheidungen weiterhin auf der Grundlage der eingehenden Daten treffen.

Die Zentralbank betonte, dass der Inflationspfad auf dem Weg zum Ziel von 2 Prozent im Jahr 2025 wahrscheinlich "holprig" sein werde, aber Villeroy de Galhau sagte, dass die Entscheidungsträger nicht zu stark auf erwartete Erhöhungen reagieren sollten. Daten seien von Natur aus verrauscht, und es besteht die Gefahr, dass man auf unbeständige Nachrichten überreagiere, vor allem bis zum Ende dieses Jahres: "Datengesteuert" bedeute also im aktuellen Inflationsumfeld nicht "flashgesteuert", sagte er in einer Rede.

Im Juni prognostizierten die EZB-Volkswirte, dass die Inflation bis Ende 2025 auf die Zielmarke von 2 Prozent sinken wird - eine Prognose, die in den letzten Quartalen kaum verändert wurde. Villeroy sagte, dies sollte dazu beitragen, dass die Entscheidungsträger weniger zögern, die Kreditkosten wieder zu senken.

"Da die Datenüberraschungen jetzt geringer sind und die Revisionen der aktuellen Einschätzung im Vergleich zu vor zwei Jahren geringer ausfallen, gewinnen wir mehr Vertrauen in die Prognose und mehr Spielraum, um kleinere Unebenheiten im Disinflationsprozess außer Acht zu lassen", sagte Villeroy.

Versorgungsschocks der Art, wie sie mit der Covid-19-Pandemie und dem Einmarsch Russlands in der Ukraine einhergingen, in den kommenden Jahren würden wahrscheinlich häufiger auftreten, da der Klimawandel zu extremerem Wetter führt. Er forderte die Entscheidungsträger auf, der "Kartierung" solcher Schocks und ihrer möglichen Auswirkungen größere Aufmerksamkeit zu widmen. "Eine Lehre aus dem jüngsten Inflationsanstieg ist, dass nicht alle Angebotsschocks gleich sind", sagte er. "Die Zentralbanken werden in detailliertere Modelle investieren müssen, um diese Schocks zu analysieren."

