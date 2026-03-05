Villeroy de Galhau: Nahostkrieg kein Grund für EZB-Zinserhöhung

DOW JONES--Der Krieg im Nahen Osten rechtfertigt nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau keine geldpolitische Straffung durch die Europäische Zentralbank (EZB). Der Franzose sagte am Donnerstag, er sehe trotz des anhaltenden Konflikts keinen Grund für eine Zinserhöhung durch die EZB, und die Finanzstabilität sei derzeit nicht gefährdet. "Wir werden die nächsten Sitzungen abwarten, aber im Moment sehe ich keinen Grund", sagte er in einem Interview mit dem französischen Radiosender France Inter, wie Reuters berichtet. Er fügte hinzu, der Konflikt könne zwar die Inflation ankurbeln und das Wachstum dämpfen, das genaue Verhältnis hänge jedoch von der Dauer der Situation ab.

March 05, 2026 03:33 ET (08:33 GMT)