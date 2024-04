Villeroy (EZB) - Nach Juni-Zinssenkung folgen weitere in graduellem Vorgehen

Paris (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau nach einer für Juni erwarteten ersten Zinssenkung weitere folgen lassen.

"Größeren Schocks und Überraschungen ausgenommen sollten wir Anfang Juni eine erste Zinssenkung beschließen, gefolgt von weiteren mit einem pragmatischen und agilen Gradualismus", sagte das Ratsmitglied EZB am Dienstag in einer Rede in New York. Die EZB werde natürlich die Entwicklungen in Nahen Osten verfolgen, fügte er hinzu. Die nächste EZB-Zinssitzung ist für den 6. Juni in Frankfurt geplant.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt die Tür für eine mögliche erste Zinssenkung im Juni weit aufgestoßen. Denn die Inflation ist mittlerweile klar auf dem Rückzug und nähert sich mit 2,4 Prozent im März der Zielmarke der EZB von 2,0 Prozent an. Dieses Niveau strebt die Euro-Notenbank als optimal für die Wirtschaft in der 20-Ländergemeinschaft an.

