Villeroy (EZB) - Noch weitere Anhebungen wahrscheinlich

Paris (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau auf ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die Inflation bereits einen großen Teil des Weges hinter sich.

Gleichwohl würden voraussichtlich noch weitere Zinsanhebungen kommen, sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag dem Sender Radio Classique. "Das Wesentliche ist getan, auch wenn es wahrscheinlich noch einige Zinserhöhungen geben wird", sagte Villeroy. Ziel sei es, den Kampf gegen die Inflation zu gewinnen, ohne eine Rezession auszulösen. Er erwarte, dass die EZB die Teuerung bis 2025 zurückdrängen wird auf die Zielmarke von zwei Prozent, vielleicht sogar bis Ende 2024.

Die EZB hatte am Donnerstag die Zinsen bereits das siebte Mal in Folge angehoben. Zugleich signalisierte Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde, dass das Ende der Fahnenstange damit noch nicht erreicht ist. Die Währungshüter nahmen allerdings den Fuß etwas vom Gas und erhöhten die Zinsen diesmal lediglich um einen viertel Prozentpunkt. Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit künftig bei 3,25 Prozent.

(Bericht von Benoit Van Overstraeten; Bearbeitet von Frank Siebelt; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)