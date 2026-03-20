Villroy de Galhau: EZB zur Inflationsbekämpfung entschlossen

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau zur Inflationsbekämpfung bereit, auch wenn sie ihren Leitzins am Donnerstag unverändert gelassen hat. "Wir sind fest entschlossen, die Inflation bei unserem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zu stabilisieren", sagte er im Gespräch mit dem Online-Fernsehdienst der Bank Boursorama, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. "Wir sind mit Unsicherheit konfrontiert, und das heutige Abwarten wird es uns ermöglichen zu sehen, welches Szenario sich entfaltet", fügte er hinzu. Die EZB habe gezeigt, dass die Geldpolitik nach dem Inflationsschock von 2022 wirksam gewesen sei und man sei dieses Mal "fest entschlossen".

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March 20, 2026 06:16 ET (10:16 GMT)