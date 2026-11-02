Vilniaus Baldai AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vilniaus Baldai AB hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,100 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 32,8 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,200 EUR beziffert, während im Vorjahr 1,14 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 110,99 Millionen EUR, während im Vorjahr 104,22 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at