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02.07.2026 06:31:29
Vilniaus Baldai AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Vilniaus Baldai AB stellte am 30.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Vilniaus Baldai AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 EUR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 23,0 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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