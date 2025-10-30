|
Vimeo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vimeo lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vimeo ein Ergebnis je Aktie von 0,050 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 105,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,6 Millionen USD in den Büchern standen.
