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23.10.2026 06:31:29
Vimian Group Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Vimian Group Registered hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 1,34 Milliarden SEK gegenüber 1,16 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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