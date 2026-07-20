Vimian Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Vimian Group Registered lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0,17 SEK lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Vimian Group Registered mit 0,170 SEK je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vimian Group Registered einen Umsatz von 1,14 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at