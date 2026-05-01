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01.05.2026 06:31:29
Vimian Group Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vimian Group Registered präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 SEK gegenüber 0,090 SEK im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 1,21 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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