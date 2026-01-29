|
29.01.2026 06:31:29
Vimta Labs stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vimta Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Vimta Labs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,96 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,83 INR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 986,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vimta Labs 899,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!