Vimta Labs stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vimta Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Vimta Labs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,96 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,83 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 986,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vimta Labs 899,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at