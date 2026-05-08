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08.05.2026 06:31:29
Vimta Labs verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vimta Labs hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,73 INR gegenüber 4,11 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Vimta Labs im vergangenen Quartal 1,09 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vimta Labs 944,4 Millionen INR umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17,40 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Vimta Labs 15,14 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 4,07 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,44 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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