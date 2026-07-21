Vimta Labs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vimta Labs hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,71 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,25 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vimta Labs im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 975,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at