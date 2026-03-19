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19.03.2026 06:31:28

Vina Concha y Toro präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vina Concha y Toro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,30 CLP. Im Vorjahresviertel waren 33,90 CLP je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 270,50 Milliarden CLP, gegenüber 282,91 Milliarden CLP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,39 Prozent präsentiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 90,96 CLP gegenüber 104,76 CLP im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Vina Concha y Toro mit einem Umsatz von insgesamt 975,33 Milliarden CLP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 958,63 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren, um 1,74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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