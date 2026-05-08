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08.05.2026 06:31:29
Vina Concha y Toro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vina Concha y Toro hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 11,88 CLP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vina Concha y Toro noch ein Gewinn pro Aktie von 18,65 CLP in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 192,61 Milliarden CLP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,98 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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