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04.11.2026 06:31:28
Vina Concha y Toro vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Vina Concha y Toro hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,21 CLP. Im Vorjahresviertel hatte Vina Concha y Toro 27,34 CLP je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Vina Concha y Toro 245,61 Milliarden CLP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 251,02 Milliarden CLP umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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