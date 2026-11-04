Vina Concha y Toro vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vina Concha y Toro hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,21 CLP. Im Vorjahresviertel hatte Vina Concha y Toro 27,34 CLP je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Vina Concha y Toro 245,61 Milliarden CLP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 251,02 Milliarden CLP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at