Vina Concha y Toro: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vina Concha y Toro lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,34 CLP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24,16 CLP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 251,02 Milliarden CLP – ein Plus von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vina Concha y Toro 232,20 Milliarden CLP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at