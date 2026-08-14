Vinaditya Trading: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vinaditya Trading hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,14 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vinaditya Trading -1,640 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,37 Prozent auf 1,20 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at