Vinaditya Trading zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vinaditya Trading äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,43 INR. Im letzten Jahr hatte Vinaditya Trading einen Gewinn von 0,620 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 1,09 Milliarden INR, gegenüber 1,35 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,30 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at