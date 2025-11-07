Vinati Organics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vinati Organics äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Vinati Organics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,06 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Vinati Organics im vergangenen Quartal 5,50 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vinati Organics 5,53 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at