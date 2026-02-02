Vinati Organics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vinati Organics hat am 31.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 9,73 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vinati Organics 9,04 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 5,31 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vinati Organics 5,22 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at