Vinati Organics legte Quartalsergebnis vor

Vinati Organics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 11,95 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,87 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,87 Prozent auf 6,04 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Vinati Organics 6,48 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 42,80 INR. Im Vorjahr waren 39,09 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 22,27 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at