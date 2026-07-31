Vinati Organics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vinati Organics hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Vinati Organics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,05 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,96 Milliarden INR – ein Plus von 28,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vinati Organics 5,42 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at