Vinati Organics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vinati Organics lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vinati Organics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,80 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at