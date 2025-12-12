Vince gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vince veröffentlichte am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 85,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at