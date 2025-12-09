Vince Aktie
WKN DE: A2H5UL / ISIN: US92719W2070
|
09.12.2025 13:08:13
Vince Holding Corp. Q3 Income Falls
(RTTNews) - Vince Holding Corp. (VNCE) released a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $2.73 million, or $0.21 per share. This compares with $4.35 million, or $0.34 per share, last year.
Excluding items, Vince Holding Corp. reported adjusted earnings of $2.73 million or $0.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.2% to $85.13 million from $80.16 million last year.
Vince Holding Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.73 Mln. vs. $4.35 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.34 last year. -Revenue: $85.13 Mln vs. $80.16 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Vince Holding Corp Registered Shs
|2,72
|7,94%
