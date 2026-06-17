Vince: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vince veröffentlichte am 16.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Vince hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,370 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 64,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at