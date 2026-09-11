Vince: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vince lud am 10.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Vince einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Vince mit einem Umsatz von insgesamt 81,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at