VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|
18.03.2026 01:59:02
VINCI Airports Passenger Traffic Rises 1.6% In February
(RTTNews) - In February 2026, VINCI Airports reported a 1.6% increase in passenger traffic compared with the same month in 2025. Growth was particularly strong in several regions. Portugal (ANA) saw traffic rise by 3.4%, while Serbia posted a notable 9.4% increase. Hungary also performed well, with traffic up 7.0%, and Mexico (OMA) registered a 5.7% gain. The Dominican Republic (Aerodom) reported a 6.8% increase, Costa Rica surged by 13%, and Brazil recorded a robust 12% rise. Cabo Verde stood out with the highest growth, at 17%.
By contrast, some markets experienced declines. The United Kingdom registered a 1.8% drop, France fell by 1.4%, and the United States saw a sharper decline of 7.2%. Japan's Kansai Airports reported a 2.6% decrease, while Chile (Nuevo Pudahuel) slipped by 0.6%. Cambodia Airports managed modest growth of 3.0%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|17.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
|32,60
|0,00%
|VINCI
|131,45
|-0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
