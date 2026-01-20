VINCI Aktie

VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

20.01.2026 19:00:33

VINCI Airports Traffic Tops 334 Mln Passengers In 2025, Up 5%

(RTTNews) - VINCI Airports said Tuesday that passenger traffic across its network exceeded 334 million in 2025, marking an increase of 5% from 2024, or about 16 million additional travelers.

Traffic growth remained solid in the fourth quarter of 2025, rising 3.2% compared with the same period a year earlier, supported by strong momentum across several regions.

In Europe, Budapest and Edinburgh delivered strong gains, supported by rising Mediterranean demand and airline capacity growth, while Belgrade traffic continued to climb, driven mainly by Wizz Air's expanding Western Europe routes.

In Latin America and Africa, Salvador de Bahia reached quarterly records on airline expansion and long-haul demand, Monterrey posted nearly 10% growth, and Cabo Verde continued to advance on new routes to France and the UK.

In Japan, fourth-quarter traffic increased despite December cancellations linked to geopolitical tensions with China.

Nachrichten zu VINCI

Aktien in diesem Artikel

Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh 28,40 0,71% Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
VINCI 115,75 0,30% VINCI

Zollsorgen halten an: Dow fester -- ATX höher -- DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte im Plus, wohingegen der deutsche Leitindex nachgibt. Der Dow legt daneben zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
