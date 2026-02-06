VINCI Aktie
06.02.2026 16:27:00
VINCI-Aktie deutlich höher: Erwartungen mit Jahresergebnis geschlagen
Die Aktie stieg im EURONEXT Paris-Handel zuletzt um 10,07 Prozent auf 134,40 Euro und beschleunigte damit ihre Aufwärtstendenz der vergangenen zwei Wochen. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt das Kursplus knapp ein Fünftel und in den vergangenen drei Jahren rund 22 Prozent. Anleger, die seit zehn Jahren investiert sind, können sich über eine Verdoppelung des Werts freuen.
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg 2025 um gut sechs Prozent auf 9,56 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Nanterre mitteilte. Der Umsatz kletterte um gut vier Prozent auf fast 74,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um knapp ein Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Die Dividende soll um 25 Cent auf 5,00 Euro je Aktie steigen und damit stärker als erwartet.
Analysten lobten insbesondere den freien Barmittelzufluss, der mit sieben Milliarden Euro überraschend hoch ausfiel. Im laufenden Jahr soll er bei sechs Milliarden liegen, was ebenfalls mehr ist, als erwartet worden war. Als Haar in der Suppe nannte Graham Hunt vom Analysehaus Jefferies den Auftragseingang im Contracting-Bereich. Dieser könne die Stimmung der Anleger ein wenig dämpfen, schrieb er.
VINCI ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstraßen.
NANTERRE (dpa-AFX)
Analysen zu VINCI
|06.02.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
