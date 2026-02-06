VINCI Aktie

Bilanz 06.02.2026 06:12:00

VINCI-Aktie: Erwartungen mit Jahresergebnis geschlagen

VINCI-Aktie: Erwartungen mit Jahresergebnis geschlagen

Der französische Infrastrukturkonzern VINCI hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen übertroffen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg 2025 um gut sechs Prozent auf 9,56 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Nanterre mitteilte. Der Umsatz kletterte um gut vier Prozent auf fast 74,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um knapp ein Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Die Dividende soll um 25 Cent auf 5,00 Euro je Aktie steigen. Analysten hatten im Schnitt insgesamt weniger erwartet.

In einem turbulenten globalen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld hat aus Sicht von VINCI-Chef Pierre Anjolras die dezentrale Organisation der Gruppe erneut ihre Vorzüge unter Beweis gestellt. Wenn die Effekte einer höheren Unternehmenssteuer außer Acht gelassen werden, erwarte das Management auch im neuen Jahr mehr Umsatz und mehr Gewinn. VINCI ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstraßen.

/jha/he

NANTERRE (dpa-AFX)

05.02.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 VINCI Overweight Barclays Capital
26.01.26 VINCI Buy UBS AG
21.01.26 VINCI Buy UBS AG
