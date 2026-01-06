VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Vereinbarung unterzeichnet
|
06.01.2026 11:41:00
VINCI-Aktie fällt trotzdem: Neuer Aktienrückkauf
Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern VINCI teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.
Am Dienstag bewegt sich die VINCI-Aktie an der EURONEXT in Paris abwärts: Zeitweise steht das Papiere bei 120,65 Euro um 0,54 Prozent tiefer.
DJG/DJN/sha/ros
DOW JONES
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
