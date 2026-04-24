VINCI Aktie

VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
1, Quartal 24.04.2026 11:53:00

VINCI-Aktie im Minus: Verhaltenes Debüt im Geschäftsjahr 2026

VINCI-Aktie im Minus: Verhaltenes Debüt im Geschäftsjahr 2026

Der französische Mischkonzern VINCI ist ohne Schwung ins Jahr gestartet.

Der Umsatz ging im ersten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 16,28 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Bereinigt um Zu- und Abgänge sowie Währungsschwankungen lag das Minus bei 0,5 Prozent.

Das Geschäft im Bereich Energy Solutions legte in den ersten drei Monaten des Jahres besonders stark zu, während der Baubereich schwächelte. Der Auftragseingang habe insgesamt zugelegt und der Auftragsbestand einen Rekordwert erreicht, betonte VINCI. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.

Die VINCI-Aktie verliert in Paris zeitweise 2,29 Prozent auf 128,05 Euro.

/jha/tih

NANTERRE (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VINCI-Aktie fällt trotzdem: Neuer Aktienrückkauf

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu VINCI

mehr Nachrichten