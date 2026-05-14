Vinci Aktie
WKN DE: A0Q3RH / ISIN: US9273201015
|Millionenauftrag
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14.05.2026 16:23:00
VINCI-Aktie im Plus: Konzern erhält Großauftrag für britisches Bahnprojekt
Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern VINCI mitteilte, soll er Anlagen für eine Hochgeschwindigkeits-Bahnlinie liefern, die West London mit Birmingham verbinden soll. Das Volumen des Vertrags, den das mit Aureos Rail paritätisch betriebene Joint Venture Taylor Woodrow erhalten hat, beträgt 856 Millionen Pfund.
Der Vertrag umfasst das Design, den Bau, den Test und die Kommissionierung eines Wartungsdepots für Züge des Projekts HS2 mit einem Wartungsgebäude, einer Zugwaschanlage, einem Gebäude zur automatischen Fahrzeuginspektion, Abstellgleisen und einem Testgleis.
Die VINCI-Aktie notiert am Donnerstag in Paris zeitweise 0,95 Prozent im Plus bei 127,25 Euro.
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