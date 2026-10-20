VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Expertenstimme
|
20.10.2026 16:13:00
VINCI-Aktie schwächer: Jefferies sieht Gegenwind im Reisegeschäft
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für VINCI auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analyst Graham Hunt verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf erneut gesunkene Verkehrszahlen des Autobahnen- und Flughafenbetreibers an Flughäfen im September. Er geht alles in allem davon aus, dass die Reisetrends in der zweiten Jahreshälfte aufgrund höherer Treibstoffpreise verhalten bleiben dürften. Zudem sei kurzfristig mit Volatilität zu rechnen, bedingt durch politische Unsicherheiten im Zuge des Haushaltsaufstellungsprozesses in Frankreich für 2027. An der Euronext Paris verliert die VINCI-Aktie zwischenzeitlich 0,84 Prozent auf 105,75 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX)
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