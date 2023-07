VINCI-Aktie: VINCI schneidet bei Gewinn und Umsatz besser ab

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das französische Infrastrukturunternehmen.

Der Nettogewinn stieg auf 2,09 Milliarden Euro von 1,90 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, der Gesamtumsatz um 14 Prozent auf 32,73 Milliarden Euro.

VINCI verbuchte im Berichtszeitraum neue Aufträge in Höhe von 31,2 Milliarden Euro und gab an, dass der Auftragsbestand per Ende Juni um 9 Prozent auf 61,5 Milliarden Euro gestiegen sei.

Der Vorstand habe eine Zwischendividende von 1,05 Euro je Aktie beschlossen, die im November ausgezahlt werden soll.

VINCI hat im Halbjahr einen positiven Cashflow von 261 Millionen Euro verzeichnet, verglichen mit einem Mittelabfluss von 281 Millionen Euro im Vorjahr.

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)