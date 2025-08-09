HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Vereinbarung
|
09.08.2025 06:12:00
VINCI-Aktie: VINCI und ACS ändern Übernahmebedingungen für Cobra IS
Die ursprünglich geplanten Zahlungen in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro, die vom Erreichen von Zwischenzielen im Bereich der erneuerbaren Energien abhängig sind, wurden auf 380 Millionen Euro reduziert. Diese sind in bar zu zahlen, wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte. Unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlungen sei noch ein Restbetrag von 300 Millionen Euro an die Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) zu zahlen.
Die Unternehmen beschlossen, ihre ursprüngliche Vereinbarung über die Gründung eines Joint Ventures zur Umsetzung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien, die von Cobra IS entwickelt wurden, zu kündigen.
Zum Zeitpunkt der Übernahme belief sich der Gesamtwert von Cobra IS auf 4,6 Milliarden Euro, wie VINCI mitteilte. Dies neuen Bedingungen werden sich nicht wesentlich auf die Finanzberichte des Konzerns auswirken.
VINCI hat Cobra IS im Jahr 2021 von ACS übernommen.
Von Nina Kienle
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten
|
08.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX stärker (finanzen.at)
|
08.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.08.25
|MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
04.08.25
|MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.08.25
|XETRA-Handel: MDAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.07.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ACS S.A.
|62,10
|1,64%
|HOCHTIEF AG
|208,40
|3,48%
|Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
|30,60
|1,32%
|VINCI
|123,80
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen letztlich fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.