Vinci Partners Investments präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vinci Partners Investments präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,17 Prozent auf 55,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at