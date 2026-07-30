VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Wachstum erzielt
|
30.07.2026 09:46:00
Vinci wächst im ersten Halbjahr dank starkem Energiegeschäft - Aktie legt zu
Der französische Mischkonzern VINCI hat Umsatz und Gewinn auch dank der guten Entwicklung im Bereich Energielösungen gesteigert. Der Erlös sei im ersten Halbjahr zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,1 Prozent auf 35,6 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Gewinn legte unter dem Strich um fast zehn Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro zu. Die Zahlen entsprachen in etwa den Erwartungen von Analysten. Der im EuroStoxx 50 notierte Konzern bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr. Vinci ist ein Bau- und Energiekonzern und betreibt daneben auch Flughäfen und Mautstraßen.
Die VINCI-Aktie notiert im Handel in Paris am Donnerstag zeitweise 4,82 Prozent im Plus bei 124,00 Euro.
NANTERRE (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu VINCI
|
29.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro (dpa-AFX)
|
27.07.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 142 Euro (dpa-AFX)
|
16.07.26
|VINCI legt Übernahmeangebot für All for One Group-Aktie vor: Was Anleger jetzt wissen müssen (Dow Jones)
|
16.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Angebot von Vinci löst Kursverdopplung bei All for One aus (dpa-AFX)
|
13.07.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu VINCI
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|VINCI Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|123,95
|3,21%